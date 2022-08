Kunst- en cultuurmarkt in Haren

Door: Redactie

10 september: Kunst- en cultuurmarkt Haren

Een markt met ongeveer 35 kramen, waar kunstenaars hun werk laten zien (en verkopen), zoals schilderijen, aquarellen, keramiek, foto’s, beelden, sieraden en glas. Muzikaal vertier is er met ballet, mannenkoor Mosterdpit, Syrische muziek, Muziektheater Thalia, fluit- en gitaarmuziek. Voor de kinderen is er een ballonkunstenaar en een draaimolen. Zaterdag 10 september van 11-16 uur in het centrum van Haren.