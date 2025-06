Landelijke Imkerijdagen bij Hortus Haren

Door: Redactie

Op zaterdag 12 en zondag 13 juli neemt de Hortus Botanicus Haren deel aan de Landelijke Open Imkerijdagen. Bij de bijenstal zijn ervaren imkers en studenten aanwezig die met veel plezier vertellen over hun fascinerende hobby en bezoekers laten zien hoe bijen leven en werken en wat honingbijen zo bijzonder maakt.

De bijenvolken zijn van dichtbij op een veilige manier te bekijken via kijkkasten en een demonstratiekast. Kunt u de koningin vinden? Er zijn informatieve platen en folders beschikbaar voor jong en oud. Bezoekers kunnen zich, als zij dat willen, ter plekke aanmelden voor de jaarlijkse Basiscursus Bijenhouden van Imkersvereniging Haren – Paterswolde. Bijenhouden kan iedereen, en geeft heel veel plezier. Lees ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/harense-imker-vertelt-de-magie-van-het-bijenvolk/

De Open Imkerijdagen trekken jaarlijks honderden bezoekers. Ook dit jaar is er weer volop te zien en te beleven voor jong en oud. In de Hortuswinkel is bovendien honing verkrijgbaar van de eigen bijen van de Hortus.

Let op: bezoekers wordt aangeraden om geen sterke parfums of aftershaves te dragen, dit kan bijen verwarren.

Voor meer informatie:

www.hortusharen.nl | info@hortusharen.nl

Datum: Zaterdag 12 en zondag 13 juli 2025

Tijd: 11.00 – 16.00 uur

Locatie: Hortus Botanicus Haren

Kosten: Gratis voor bezoekers van de Hortus