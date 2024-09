Lange adem beloond in Woonvorm Hestia: geborgen en toch vrij

Door: Redactie

In 2006 beijverde zich al een groep ouderen in Haren voor het opzetten van de woonvorm Hestia. Een informatieavond werd druk bezocht en één van de roergangers destijds, Jov Duyvené de Wit, schetste daar zijn droom: een plek waar ouderen wonen en hun eigen leven leiden, maar ook naar elkaar omzien. Elkaar helpen waar nodig. Die geborgenheid werd gezocht en uiteindelijk gevonden aan de Zonnedauwweg.

Zoektocht

In één van de woontorens rond het Anjerplein is Hestia gerealiseerd. Het zijn 18 appartementen van Woonborg, die in de sociale huursector worden verhuurd aan ouderen die passen in het concept van ‘samen en toch zelfstandig’. Kathelijne Schelfhout is één van de 50+-ers die in Hestia een zachte landing maakte. Daar ging een zoektocht aan vooraf, zegt ze. “Ik wilde weg uit het huis in Tuindorp waar mijn gezin opgroeide, want het was niet alleen erg leeg, maar het onderhoud werd ook te veel. Ik ben terechtgekomen in een appartement in Paterswolde. Het lag er mooi, maar ik verpieterde daar. Ik ontving er de leerlingen voor mijn harplessen, maar buren hadden last van de muziek. Het was bovendien corona en ik vereenzaamde.”

Contact

Kathelijne herpakte zich toen zij haar kinderen opzocht in studentenhuizen. Ze zegt: “Het was daar gezellig, er stak vaak wel iemand zijn hoofd om de deur; er was contact en dat vond ik erg leuk. Ik miste zelf het contact van het samenleven en ben me toen gaan oriënteren op woonvormen; ik heb eens gekeken in het oude RKZ en de Biotoop. Dat vond ik niks voor mij want het was me te chaotisch.” In haar zoektocht kwam Hestia op haar pad. Ze maakte een afspraak voor een bezichtiging en kennismaking met andere bewoners. Op die manier wordt gepeild of iemand in de groep past; of iemand binnen grenzen openstaat voor contact; of iemand hulp durft te vragen én ook bereid is iemand anders te helpen. Kathelijne bleek te passen in die filosofie.

Hulp bieden

“Als ik een blokje om wil, vraag ik anderen of ze ook zin hebben”, zegt Kathelijne. “En als mijn buurvrouw even hulp nodig heeft voor het verplaatsen van een kastje, dan kan ze altijd bij mij aankloppen. Mantelzorg geven we hier niet aan elkaar, dat is een stap te ver. Ik voel me hier vrij en tóch onderdeel van een groep. Heel fijn!” Inmiddels is Kathelijne toegetreden tot het bestuur en werkt ze aan integratie in de wijk. Hestia wil namelijk verbonden zijn met mensen in de buurt en stelt daarvoor ook haar gezamenlijke huiskamer beschikbaar. “Je kunt denken aan het organiseren van een spellendag of concert, maar ook aan lezingen”, zegt ze.

Het concept

-Woningen worden verhuurd door Woonborg en toegewezen door Hestia zelf.

-Bewoners betalen per jaar 60,- contributie aan Hestia Haren en eenmalig 420,-

-Per maand betaalt men boven op de huur 40,- aan Woonborg voor de gezamenlijke huiskamer.

-In het bestuur zitten nu Kathelijne Schelfhout, Fieke Postema en Elfried den Broeder.

-Eén van de eerste initiatiefnemers, Jov Duyvené de Wit heeft hier nog kort kunnen wonen en is onlangs overleden.

-Meer informatie over deze woonvorm: www.hestiaharen.nl