Leerlingen Mytylschool Haren aan de slag met sorteren verbandmiddelen

Door: Redactie

Het bedrijf deBesteEHBOdoos werkt eraan mee om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Verbandmiddelen die retour komen van klanten belanden niet op de afvalberg maar krijgen een tweede leven. Om dat circulair werken mogelijk te maken krijgen we sinds kort hulp van de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren.

Mytylschool Haren sorteert verbandmiddelen

De verbandmaterialen die nog bruikbaar zijn schenken we aan goede doelen in binnen- en buitenland. Momenteel gaat er bijvoorbeeld veel materiaal naar het door oorlog getroffen Oekraïne. De rest (zoals gaasjes en snelverbanden die over de datum zijn) gebruiken we om trainingssetjes voor EHBO-cursussen samen te stellen. Zo verspillen we geen materialen en verkleinen we de afvalberg. We dragen daarmee rechtstreeks bij aan de Sustainable Development Goals voor een betere wereld.

Om te bepalen welke spullen nog geschikt zijn voor hergebruik moeten deze handmatig worden gesorteerd. Een tijdrovend karwei dat nu gedeeltelijk sociaal is uitbesteed aan de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren. De leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs voeren deze opdracht uit op het Werkplein binnen de school.



‘Het loopt als een tierelier’

Met zichtbare trots vertelt Gert Wiersum over de succesvolle participatieprojecten die sinds enkele jaren draaien op de Mytylschool: ‘We proberen onze leerlingen tussen de 12 en 20 jaar zo volwaardig mogelijk mee te laten draaien in de maatschappij. Om dat waar te kunnen maken leggen we verbinding met allerlei bedrijven en organisaties. Er draaien nu bijvoorbeeld groepen scholieren mee op locatie bij de supermarkten van Jumbo en bij sociale werkvoorziening Iederz in Groningen.’

Andere leerlingen lopen individueel stage en worden waar mogelijk geleid naar nieuw beschut werk. Of ze voeren binnen de veilige muren van de Mytylschool opdrachten uit op het Werkplein: ‘Zoals nu het sorteerwerk voor deBesteEHBOdoos,’ gaat Wiersum verder. ‘We krijgen veel opdrachten. Het loopt als een tierelier. Vooral productiewerk, inpakken, stickeren. We merken dat de projecten hun vruchten afwerpen. Leerlingen komen arbeidsvaardig bij bedrijven binnen en krijgen sneller kansen.’