Lekenbroederstocht per fiets vanuit Klooster Yesse (11 juli)

Klooster Yesse en Het Groninger Landschap duiken met in de geschiedenis van de

lekenbroeders van het voormalig vrouwenklooster Yesse te Haren.

De fietstocht volgt de route die de lekenbroeders in de kloostertijd (1215 – 1594) regelmatig aflegden, langs de

oevers van de Hunze (dit gedeelte heet ook het Drents Diep) naar Kropswolde.

Onderweg wordt meerdere keren gestopt en is er naast aandacht voor de geschiedenis van het

klooster en de lekenbroeders, ook aandacht voor het natuurschoon onderweg in de

Westerbroeksemadepolder en de Kropswolderbuitenpolder.

Het is een traditie geworden dat de vrijwilligers van klooster Yesse eens per jaar de kloosterpij

aantrekken en van het kloosterterrein in Essen naar Kropswolde fietsen. Daar stond vanaf de

13e eeuw een voorwerk (kloosterboerderij) met een Mariakapelletje van klooster Yesse, men zal

de plek van beide bezoeken. De lekenbroeders van Yesse waren de eersten die van

hieruit op grote schaal en systematisch turf staken in het veengebied bij het Zuidlaardermeer.

Het Mariakapelletje vormde begin 15e eeuw de aanleiding voor een ruzie tussen het klooster en

de pastoor van de parochiekerk van Kropswolde. Hoe dat zat? En hoe werd dit opgelost? Een

bijzonder verhaal, dat tot de dag van vandaag doorwerkt in de relatie tussen Yesse en dit

voormalige veengebied. Als u meefietst kunt het allemaal horen in de

parochiekerk.

De lunch gaat mengebruiken in de huidige dorpskerk van Kropswolde, waar u ook uitleg krijgt over

het bovenvermelde conflict. Vervolgens gaat de route verder naar het pontje over de Hunze en per fiets via Onnen terug naar

Essen.

AANMELDEN via: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/YESSE

– Vrijdag 11 juli, start 11:00, aankomst terug rond 15:30 uur, aantal deelnemers 15 max.

– Start: Bezoekerscentrum klooster Yesse, Essen 7, 9751 NB Haren

– Totale afstand fiets: ongeveer 30 km.

– We fietsen in een rustig tempo, afgestemd op fietsers zonder elektrische ondersteuning.

Deelnemers op een E-bike wordt geadviseerd om een fietshelm te dragen.

– U wordt verzocht lunch en water mee te nemen voor onderweg. (kerk)

– Deelnamekosten € 2,50 te voldoen bij de start (cash en pin mogelijk).