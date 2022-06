Leuke vacature in Glimmen (27 juni 2022)

Nieuws:

Medewerkers bediening gezocht! (Zowel parttime als fulltime in te vullen)

Ben jij enthousiast, hardwerkend, flexibel en ben je op zoek naar een leuke baan in de bediening? Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die ons team komen versterken!

Sociëteit De Poll is een horecaonderneming gesitueerd op het terrein van de Noord Nederlands Golf & Countryclub te Glimmen. Wij bieden een leuke werksfeer, een jong team en een gevarieerde baan want in het zomerseizoen zijn we 7 dagen in de week geopend voor lunch, borrel, diner en alles eromheen!

Wij zoeken een hardwerkende, flexibele en gastvrije medewerker bediening! Je bedient de gasten, doet bar/ keuken werkzaamheden, helpt mee met het indekken en uitserveren, neemt bestellingen op en doet verdere voorkomende werkzaamheden.

Je verleent gastvrijheid op een representatieve manier waarbij de gast in het middelpunt staat en voelt je thuis in een servicegerichte omgeving. Je bent gemotiveerd en niet bang voor een uitdaging; je ziet het werk liggen en pakt dit op.

Het salaris en overige arbeidsbepalingen bespreken we in een persoonlijk gesprek.

Ervaring in de horeca is zeer zeker een pre, maar enthousiasme is net zo belangrijk!

Ben je ook sportief? Als extra krijg je bij indiensttreding 4 x een golfles (30 minuten per les) cadeau!

Lijkt dit je wat? Solliciteer dan snel via info@sociteitdepoll.nl t.a.v. André Kremer of bel naar 0613979997.