Leuke vacature in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Ben jij of ken je iemand, die

Vrijwilligers coördinator, 12 uur/week wil zijn?

Dan willen we graag met je in gesprek.

We zoeken een creatieveling, die met hart, hoofd en gevoel en onder het genot van een kopje koffie de wensen van ouderen in beeld kan brengen en samen met hen deze vertaalt naar aantrekkelijke acties. We zijn een pionierende stichting, waar nog opgebouwd moet worden en verbindingen worden gezocht met anderen, die ook activiteiten ontplooien voor ouderen 55+.

Voor meer informatie: Frida Pathuis 06 51 999785 en John van Meurs 0653267111 (bestuursleden)

Direct solliciteren? Stuur je brief naar clockhuysplein@gmail.com

Clockhuys Plein, plein voor ontmoetingen en activiteiten voor senioren

Postbus 1047, 9701BA Groningen