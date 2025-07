Levering bruidsjurken van failliet Xsasa gaat waarschijnlijk door: faillissementsverkoop 17,18 en 19 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Klanten van de failliete winkel in bruidsmode, Xsasa, worden dankzij inzet van de eigenaar en de curator niet gedupeerd. De bestellingen worden of zijn gewoon uitgeleverd. Xsasa heeft inmiddels persoonlijk contact gehad met alle klanten. Klanten die nog geen definitieve terugkoppeling hebben ontvangen, worden in de komende dagen benaderd. Daarmee is een deel van de zorgen van het bedrijf opgelost. De volgende vraag is of Haren de bruidswinkel kan behouden dankzij een doorstart.

Voordat die vraag kan worden beantwoord wordt er een faillissementsverkoop gehouden van de voorraad.Deze verkoop vindt in de winkel van Xsasa plaats op

17, 18 en 19 juli 2025, uitsluitend op afspraak. Gezien de te verwachten belangstelling is vooraf reserveren noodzakelijk. Informatie over aanmelding, openingstijden

en verdere details is te vinden op www.xsasa.nl en via de sociale mediakanalen van Xsasa Bruidsmode.

Onderzoek naar doorstart

De curator onderzoekt tevens de mogelijkheid van een doorstart van (een deel van) de onderneming. Hierover worden

op dit moment gesprekken gevoerd met meerdere geïnteresseerde partijen. “Indien een doorstart mogelijk blijkt, biedt dat perspectief voor voortzetting van de onderneming en niet

onbelangrijk: het behoud van werkgelegenheid. Het zou mooi zijn als een prachtige winkel als Xsasa voortgezet kan worden”, aldus curator Claire Bergmans.

Wie wil het bedrijf voortzetten?

Geïnteresseerd in een doorstart van Xsasa? Neem dan contact op met Claire Bergmans (bergmans@rein.nl)

voor meer informatie.