Lezing Groei & Bloei

Nieuws:

Door: Redactie

Lezing: “Langere bloei in de tuin” door Marcel Batist

Op donderdag 10 april 2025 organiseert Groei & Bloei Haren/Eelde voor

leden en niet-leden een lezing om mensen te attenderen op de vele

mogelijkheden om bloei in de tuin te verspreiden over een langere

periode per jaar. Vanaf zijn 17e is

Marcel Batist al bezig met fotograferen en tuinieren is zijn tweede grote

passie. Deze combinatie van interesses, beloven mooie beelden bij

zijn verhaal.

De lezing begint om 20.00 uur. Locatie: ’t Loughoes,

Kosterijweg 2, 9761 GE in Eelde. De lezing is gratis voor leden.

Niet-leden betalen € 5,00. (Geen pin!)