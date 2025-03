Lezing Groei en Bloei Haren/Eelde

Nieuws:

Door: Redactie

Lezing “Tuinen van West Schotland” voor planten- en cultuurliefhebbers verzorgd door Ernst Flentge op dinsdag 18 maart 2025.

West Schotland heeft bijna een subtropisch klimaat. Daardoor groeien hier heel veel prachtige planten. De spreker laat ons hiermee uitgebreid kennismaken. We bezoeken privé tuinen en tuinen van de National Trust. We zien beroemde tuinen zoals Culzean Castle, Mount Stuart op het eiland Bute, de Botanic Gardens in Glasgow, de tuin van tuinarchitect Charles Jencks en het huis en tuin van de Art Nouveau ontwerper Mackintosh.

Datum: 18 maart

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: ‘t Witte Kerkje, Jachtlaan 11, 9751 BP Haren. Entree: leden en huisgenoten gratis, niet-leden € 5,00. (geen pin)