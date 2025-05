Lezing in De Hortus 4 juni: over planten en medicijnen

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdagavond 4 juni 2025 neemt historica Wendy Kolkert bezoekers van de Hortus Botanicus Haren mee op een reis door de tijd. In haar lezing ‘Planten, medicijnen en archief: terug naar de bron(nen)’ verkent zij de bijzondere relatie tussen mens en plant – met een blik op de geneeskunde, historische bronnen én de wortels van de Hortus zelf.

Al eeuwenlang spelen planten een centrale rol in het leven van de mens. In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd waren ze niet alleen een bron van voedsel, maar ook van genezing, verzorging en rituelen. Wendy Kolkert laat zien welke planten er werden gebruikt, waarvoor ze dienden en wat deze toepassingen ons vertellen over de medische kennis en denkwijzen van vroegere tijden.

Tegelijkertijd duiken we in de geschiedenis van de botanie en botanische tuinen: hoe ontwikkelde zich het denken over planten, en hoe werd kennis overgeleverd? Daarbij keren we letterlijk terug naar de bronnen: via archiefmateriaal uit de Groninger Archieven leren we onder andere meer over de familie Munting, en over Henricus Munting, de grondlegger van de Hortus.

De lezing is onderdeel van het landelijke jaarthema 2025: PLANT & MENS van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT).

Aanmelden kan via deze link: hortusharen.nl/actueel

Praktische Informatie

Datum: woensdag 4 juni 2025

Tijd: Inloop vanaf 19:30 uur, lezing van 20:00 tot 21:00 uur

Locatie: Bovenzaal van het Theehuis Kreunen van de Draak, Hortus Botanicus Haren, Kerklaan 34, 9751 NN Haren

Kosten: €10,- (€7,50 voor Vrienden van de Hortus) plus reguliere entree

Inschrijven: Aanmelden is mogelijk tot 28 mei 2025

Telefoonnummer: 050-5370053

Website: hortusharen.nl

Wendy Kolkert is historica en werkzaam bij de Groninger Archieven. Haar onderzoek richt zich op de geschiedenis van het dagelijks leven en de geneeskunde in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Ze weet als geen ander oude bronnen tot leven te brengen en verbindingen te leggen met de wereld van nu.

Let op: De ruimte is niet voorzien van een lift, dus we adviseren de bezoekers hier rekening mee