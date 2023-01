Lezing: Mieke Willebrands “De Kracht van Kruiden”op 18 januari

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 18 januari 2023 organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde

voor leden en niet-leden een lezing verzorgd door Mieke Willebrands: De

Kracht van Kruiden. Aan de hand van beelden vertelt Mieke over

de kruiden in haar tuin. Ze geeft uitleg hoe je zelf keuken- en

geneesmiddelen in de tuin kunt kweken en welke delen van de planten je

kunt gebruiken.

Verder geeft ze inspirerende keukentips, handige

remedies bij kleine ongemakken en tot slot informatie over het drogen en

bewaren. Ook de natuur biedt ons een eindeloos assortiment wilde en

gekweekte kruiden, die niet alleen mooi zijn om te zien, maar door hun

smaak en hoge gehalte aan vitaminen en mineralen ook lekker in de keuken

en goed voor de gezondheid zijn. Mieke neemt grote theepotten mee, zodat

we in de pauze heerlijke kruidenthee kunnen drinken.



De lezing vindt plaats in ’t Witte Kerkje, Jachtlaan 11, 9751 PB in Haren. Aanvang:

20.00 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. Zie voor verdere informatie:

www.haren.groei.nl Kosten: leden gratis, niet-leden € 5,00.