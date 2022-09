Lezing: Nazomeren in de herfst van Groei & Bloei afd. Haren/Eelde 20 september

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 20 september 2022 organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde,

voor leden en niet- leden, de lezing Nazomeren in de herfst. De spreker

is de heer Rense Renkema van De Hofenier.

Tijdens de lezing vertelt hij

over zijn passie tuinieren en komen en passant ook veel anekdotes

voorbij die hij heeft meegemaakt. De maanden september en oktober zijn

bij hem favoriet, want hoewel de temperaturen geleidelijk aan dalen,

blijft het weer nog lang plezierig om te werken in de tuin. Hij vertelt

wat er allemaal wel of niet moet gebeuren in deze periode. Bijvoorbeeld

het renoveren van een border, goed grasonderhoud, wanneer en hoe moeten

fruitbomen worden gesnoeid en over de aanplant van nieuwe bomen en

struiken. Hij is graag bereid (bijna) alle vragen te beantwoorden op het

gebied van tuinonderhoud. De lezing begint om 20.00 uur (zaal open vanaf

19.30 uur) en vindt plaats in ’t Witte Kerkje, Jachtlaan 11, 9751 BP in

Haren. De deur van de kerk zit om de hoek aan de Oude Hoflaan. Tegenover

de kerk kunt u parkeren. De lezing is gratis voor leden en kost voor

niet-leden € 4,00. Voor verdere informatie zie de website www.haren.groei.nl