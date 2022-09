Lezing over Land van Ons (Onneresch) 18 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 18 oktober 2022 organiseert de Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ haar jaarlijkse Vriendenlezing.

Titel: Land van Ons en de Onneresch

Spreker: Jan Wittenberg, perceelcoördinator Onneresch, secretaris Stichting Landelijk Gebied Haren

Samenvatting:

Land van Ons is een burgercoöperatie die landbouwgrond koopt en aan boeren verpacht die natuurvriendelijke landbouw bedrijven, teneinde de biodiversiteit en het landschap te herstellen.

In 2021 hebben zij 26 hectare grasland op de Onneresch aangekocht.

De lezing zal gaan over de landschapsgeschiedenis van de Onneresch, de doelstellingen van Land van Ons en de plannen van Land van Ons met de Onneresch.

Datum en tijd: dinsdag 18 oktober 2022, 20:00 uur (ontvangst vanaf 19:30 uur)

Locatie: grote collegezaal van de Biotoop, Kerklaan 30, Haren.

Toegangsprijs: gratis voor leden van de Vriendenvereniging, 5€ voor anderen

Aanmelding vóór donderdag 13 oktober is verplicht, via hortusharenvrienden@gmail.com of per post: