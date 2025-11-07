Lezing over stikstof en natuur in de Hortus

Nieuws:

Door: Redactie

De Vereniging Vrienden van de Hortus ’Henricus Munting’ organiseert op maandag 24 november 2025 een nieuwe editie van de Hortus Vriendenlezing. Dit keer staat een bijzonder actueel thema centraal: stikstof en de effecten op de Nederlandse natuur. De lezing wordt gegeven door Roel Strijkstra, ecoloog en kenner van de relatie tussen landbouw en natuurbeheer.

Planten hebben stikstof nodig om te groeien, maar te veel stikstof kan juist grote schade toebrengen aan natuurgebieden. In zijn lezing gaat Strijkstra in op de achtergrond van de stikstofproblematiek in Nederland en de invloed van landbouw op de uitstoot. Ook bespreekt hij de biologische principes die bepalen hoe groot de impact is op verschillende ecosystemen. In het laatste deel van de avond komen de Europese verplichtingen rond stikstofuitstoot en het begrip kritische depositiewaarde (KDW) aan bod.

Datum en tijd: maandag 24 november 2025, 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)

Locatie: Grote collegezaal, vleugel F van De Biotoop, Kerklaan 30, Haren

Toegang:

Gratis voor leden van de Vriendenvereniging (op vertoon van ledenkaart)

€ 5 voor niet-leden, digitaal of contant te betalen bij de ingang

Aanmelding: verplicht vóór 17 november 2025, met vermelding van het aantal bezoekers.

Aanmelden kan via het digitale formulier op

www.vriendenhortusharen.nl/hortusvriendenlezing.html