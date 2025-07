Liam Visser: Voor Oekraïne op de fiets naar Oekraïne

Nieuws:

Door: Redactie

Liam Visser, werkzaam geweest in Haren en binnenkort aan de slag bij het Harens Lyceum is bezig met een enorme uitdaging. Hij fietst deze zomer meer dan 1500 kilometer van Groningen naar Lviv in Oekraïne om geld in te zamelen voor jongeren die door de oorlog zijn getroffen. Slaapschepen ondersteunt Liam onder meer met een verdubbelaar: elke euro die wordt gedoneerd, betekent twee euro voor de jongeren in Oekraïne.

De volledige opbrengst gaat naar speciale zomerkampen, waar jonge oorlogsslachtoffers even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Daar krijgen zij de kans om een stukje normale, vreugdevolle zomer te ervaren, hun zelfvertrouwen op te bouwen en hun trauma’s te verwerken. Op 10 juli is Liam van start gegaan op de Grote Markt in Groningen. Zijn route en vorderingen zijn te volgen via liamtolviv.com, waar ook gemakkelijk via iDEAL kan worden gedoneerd.