Lorenzo ziet kansen – Nieuwe eigenaar van De Rietschans

Als kleine jongen kwam Lorenzo van der Valk (34) al in restaurant De Rietschans aan het Paterswoldsemeer. Hoe jong hij ook was: het voelde goed. En nu is hij de nieuwe eigenaar van dit bekende horecabedrijf. Wat wil hij veranderen?

Westerbroek

Als we zijn drijfveren willen begrijpen moeten we iets weten over Lorenzo’s roots. Kijk even naar zijn achternaam. Zijn ouders namen rond 1990 het hotel in Westerbroek over en maakten er met succes een Van der Valk van. Een jaar later werd Lorenzo in het hotel geboren en met een glimlach zegt hij daarom: “Mijn ouders hebben toen hun opvolging al geregeld.” Hoewel het gezin in 1997 naar Haren verhuisde, waar Lorenzo naar school ging (Nicolaasschool en Zernike College) groeide hij dus op in de wereld van toekan en horeca.

Toegankelijk

Inmiddels heeft hij zijn levenspad uitgestippeld: horeca. Hij werd eigenaar van Van der Valk Westerbroek en restaurant Da Vinci Groningen. “Maar De Rietschans was ook nog steeds in mijn gedachten”, zegt hij. “Ik kom er geregeld en zag kansen. Bij mij werkt het dan zo: ik zie plaatjes voor me. Ik zie kansen om De Rietschans nóg beter te maken en dan gaat het over het serviceniveau, het werkproces en natuurlijk de menukaart. Ik wil graag glorie terugbrengen; het moet weer een exclusieve plek worden waar toch iedereen zich op zijn gemak voelt.” Lorenzo heeft sinds deze week een nieuwe menukaart en het serviesgoed wordt spoedig aangepast aan nieuwe inzichten. De Rietschans wordt geen goedkoop en ook geen duur restaurant, maar qua prijs een middenmoter. “En toch exclusief: Franse keuken, verfijnder dan voorheen met meer keuze. Mijn chef-kok uit Westerbroek helpt de chef-koks in De Rietschans om wat extra’s toe te voegen en om het beste van twee werelden samen te voegen.”

Terras

De Rietschans blijft in basis dus De Rietschans zoals we die kennen, maar dan wél strakker georganiseerd met culinaire verrassingen voor lunch en diner. “Deze locatie is werkelijk uniek”, zegt Lorenzo. “Om die reden liggen hier ook kansen. Het terras heeft veel mogelijkheden. Nu is het terras me een beetje ‘te gewoon’. Ik wil het decoratiever maken met onder andere meer beplanting.”

Historie

En zo begint een nieuwe episode in het bestaan van De Rietschans, dat in 1922 als Café Arends aan de ‘Kunstweg’ startte. Het veranderde in een eetgelegenheid, die in de jaren 60 groot werd gemaakt door het echtpaar Sanders. Daarna waren er verschillende eigenaren met uiteenlopende ambities. Na de brand in 2014 werd het herbouwd door Frans Kappenburg, die het in 2022 overdeed aan de eigenaren van Kaap Hoorn, Bert Keukenkamp en Tjerk de Vries. “Met hen heb ik in mei 2025 contact gezocht of ze open stonden voor overname”, zegt Lorenzo van der Valk. Hun antwoord was: ja. Deze zomer richt Lorenzo zich vooral op het terras en het aanpassen van de dinerkaart. Als het goed is zullen de gasten de veranderingen geleidelijk gaan ervaren.

foto: Lorenzo van der Valk

foto: Rietschans in brand (2014)

foto: Rietschans in de jaren 30



