Lukas wil graag kinderburgemeester worden en zoekt steun van het publiek

Door: Redactie

“Als ik kinderburgemeester word ga ik twee onderwerpen aanpakken”, zegt Lukas uit Haren. “Straatvervuiling in de stad en verder: stages voor kinderen.” Was getekend: Lukas (10), die door zijn juf op de Groninger Schoolvereniging GSV op het idee werd gebracht om mee te doen aan de verkiezing.

Nederlandse taal

Lukas mag een talenwonder heten, want geboren in Litouwen is hij nog maar twee jaar in Nederland en spreekt onze taal vloeiend en vrijwel accentloos. Waar hij met zijn ouders vooral Engels spreekt kan hij aan de verslaggever helder uitleggen wat hij als kinderburgemeester wil bereiken. Het publiek kan vanaf 20 juni stemmen op meerdere kandidaten en op 4 juli zal bekend zijn wie de winnaar wordt.

Kinderen kunnen

De lijfspreuk van Lukas is: Kinderen kunnen. Met die twee woorden zet hij de toon: hij vindt dat kinderen wel wat meer verantwoordelijkheid mogen nemen in de samenleving en zegt dat ze daartoe ook heel goed in staat zijn, mits ze maar de ruimte krijgen in de volwassenenwereld. Vanuit deze visie legt hij de focus op twee onderwerpen.

1-Schone stad

Hierover zegt de Harense kandidaat: “Als op straat veel afval ligt dan gooien mensen er gemakkelijk wat nieuws bij, kijk maar bij McDonald’s. Ik denk dat kinderen hier iets aan kunnen doen als we ze motiveren hun afval in afvalbakken te gooien. Als het daarna schoner is zullen mensen ook minder afval op straat laten slingeren. Ik wil een programma opzetten waardoor kinderen er trots op zijn als zij de stad schoon houden en zou mensen van de milieudienst willen uitnodigen op school en ze laten vertellen over hun werk.”

2-Stages voor kinderen

Lukas wil kinderen tijdens kinderstages laten kennismaken met allerlei beroepen en heeft daarvoor twee opvallende redenen. Hij zegt: “Als je weet hoe beroepen in elkaar zitten zal je de samenleving beter begrijpen. En het helpt je ook met het maken van je eigen beroepskeuze als je veel beroepen kent. Maar ik heb nog een reden: onze vaders en moeders werken hard en wij mogen als kinderen best geïnteresseerd zijn in hun werk zodat we ze beter begrijpen.”

Speech

In zijn speech die door de gemeente op 20 juni online wordt gezet zegt Lukas dat kinderen zouden moeten nadenken wat zij voor de samenleving kunnen doen in plaats van andersom. Oudere lezers herkennen hierin wellicht de woorden van de vroegere president van de VS, John F. Kennedy: ‘Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country’. Zijn vader glimlacht breeduit bij die vergelijking. De slogan ‘Kinderen kunnen’ heeft Lukas bij toeval bedacht en met hulp van zijn ouders is daar een t-shirt van gemaakt. In ‘Kinderen kunnen’ zit de energie van aanpakken, ook als je nog maar tien jaar oud bent. En dat is nu precies was Lukas wil doen al hij kinderburgemeester mag worden. Nu eerst de verkiezingen winnen.

Stemmen kan via de QR-code van 20 juni t/m 3 juli (17.00 uur).

Kijk hier naar de verkiezingsposter met QR-code: Flyer Lukas