Lustrumfeest SVH met Pé en Rinus

Nieuws:

Door: Redactie

De Seniorenvereniging Haren vierde zaterdagmiddag 12 november haar eerste lustrum. Het zou eigenlijk plaats gevonden moeten hebben op 11 november 2020. Ten gevolg van Covid-19 werd het 2022, twee jaar te laat.

Het werd gevierd in MFC De Mellenshorst in Haren met een bruisend optreden van het bekende duo Pe & Rinus. De productie ‘Pé & Rinus goan weer lös’ werd ten gehore gebracht in een volle zaal.

Voorzitter Anne Boersma: “De feestvreugde werd compleet dankzij de voortreffelijke inzet van het MFC De Mellenshorst team dat de complete voorbereiding en catering verzorgde met een prachtig ingerichte zaal, bubbels bij binnenkomst, koffie, gebak en heerlijke hapjes en drankjes in de pauze. Het was een middag die ieder lang zal heugen.”