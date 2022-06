Maartenshof organiseert infomiddag voor geïnteresseerden vrijwilligerswerk

Nieuws:

Door: Redactie

Zorggroep Groningen locatie Maartenshof organiseert maandag 27 juni a.s. een informatiemiddag voor mensen die geïnteresseerd zijn in het doen van vrijwilligerswerk. Voor de zomer is Maartenshof op zoek naar vrijwilligers die houden van lekker koken, gezellig samen wandelen of gewoon even kletsen.

In Maartenshof wonen ouderen die intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij een vorm van dementie of chronisch lichamelijke klachten hebben. Fijn contact is voor hen heel belangrijk. De vrijwilligers van Maartenshof zorgen voor prettig contact. De hulp en ondersteuning die zij bieden is onmisbaar voor zorgmedewerkers.

Voor meer informatie of om zich aan te melden voor de informatiemiddag, kunnen geïnteresseerden contact opnemen via marjan.haan@zorggroepgroningen.nl.