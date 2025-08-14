Magie van de nacht tijdens de Nationale Nachtvlindernacht: 22 augustus

Nieuws:

Stap op vrijdagavond 22 augustus binnen in een wereld vol verwondering en ontdek de verborgen schoonheid van nachtvlinders tijdens de Nationale Nachtvlindernacht in de Hortus Botanicus Haren.

Waar dagvlinders vaak in de schijnwerpers staan, blijft de wereld van nachtvlinders grotendeels onzichtbaar. En dat terwijl Nederland maar liefst ruim 1000 soorten nachtvlinders kent – stuk voor stuk fascinerende, vaak kleurrijke nachtelijke bezoekers. Tijdens deze bijzondere avond krijg je de unieke kans om deze mysterieuze insecten van heel dichtbij te bewonderen.

Met haar rijke biodiversiteit en uitgestrekte natuurlijke biotopen is de Hortus Haren de perfecte plek om op ontdekkingstocht te gaan. Dankzij een speciale opstelling met een lamp en wit laken worden de nachtvlinders aangetrokken, zodat je ze in alle rust kunt bekijken en fotograferen.

Praktische informatie:

Datum: Vrijdag 22 augustus

Tijd: 21.30 – 23.30 uur (verzamelen om 21.15 uur bij het schuifhek, 20 meter rechts van de ingang)

Kosten: €10,- / €7,50 voor Vrienden van de Hortus

Aanmelden: Tot woensdag 20 augustus via het aanmeldformulier op de website van de Hortus Haren

Let op: Bij regen of harde wind gaat de activiteit niet door

Maximaal aantal deelnemers: 20

Wees er snel bij, want vol = vol. Mis deze zeldzame kans niet om de natuur van haar nachtelijke kant te beleven!