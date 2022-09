Man met een verhaal: Opgegroeid naast Kamp Westerbork

Door: Redactie

De beklemming van de oorlogsjaren heeft hij als jong kind maar ten dele ervaren. Maar dat er vreemde dingen gebeurden in het Kamp Westerbork voelde hij intuïtief wel aan. “En echt bang ben ik geweest toen bij de bevrijding de kogels om ons huis vlogen”, zegt Jan Oldenkamp (89) uit Haren.

Misdadige missie

Je spreekt niet vaak mensen die hun jeugd hebben doorgebracht aan de rand van het kamp, waar vanaf 1 juli 1942 joodse mensen gevangen werden gezet, in afwachting van vervoer naar vernietigingskampen in het oosten. “Wij speelden als kinderen in de bossen, maakten er een kabelbaan en inspecteerden nestkastjes”, zegt hij over de jaren dat het kamp werd gebouwd als werkverschaffingsproject. Oldenkamp was zeven jaar toen de oorlog begon en negen toen de Duitsers het kamp in gebruik namen voor hun misdadige missie. Uit zijn verhaal blijkt dat er op een aparte manier toch een soort samenwerking ontstond tussen de bezetters en de mensen die in de buurt woonden, veelal boeren.

