Door: Redactie

Zaterdag rond 10.00 uur is achter een woning aan de Brinkweg in Glimmen een man van de ladder gevallen. Er is 112 gebeld.

Het Mobiel Medisch Team, ambulance en politie zijn naar de plek des onheils gegaan en hebben eerste hulp verleend. De man is meegenomen naar het ziekenhuis met onbekend letsel.

Foto: 112 Groningen / Haren de Krant.