“Maria, de vrouw met de vele gezichten”: lezing in ’t Witte Kerkje

Op zondag 30 oktober om 15.00 uur zal ds. Sytze de Vries in het Witte Kerkje te Haren een lezing houden met de titel: “Maria, de vrouw met de vele gezichten”.

Was de moeder van Jezus ‘zomaar’ een toevallige jonge vrouw, of was (en is) zij méér? Wat is de joodse/oudtestamentische achtergrond van Maria? Waarom is zij in de roomse traditie zo ‘opgehemeld’ en in de protestantse zo ‘verduisterd’?

Kan Maria, de moeder van Jezus, in het oecumenische gesprek van betekenis zijn? Of is zij juist daar een struikelblok? Protestanten begrijpen weinig van de typisch katholieke Maria-devotie en haar bijzondere plaats in de geloofsbeleving en de officiële leer. Wanneer zij in zuidelijker landen komen, zien zij in kerken en musea verhalen verbeeld over het leven van Maria, die hun totaal onbekend zijn. Waar komen die vandaan? Welke rol spelen die?

Het verhaal dat Sytze de Vries komt vertellen, geïllustreerd met beelden uit eeuwen kunstgeschiedenis, wil de kennis over deze vrouw vergroten. Maar ook de vraag stellen (en beantwoorden) of er een oecumenische visie op Maria mogelijk is.

Sytze de Vries, bekend van de vele liederen in het Liedboek, was onder meer predikant in Peize, Purmerend en Amsterdam en is nu freelance theoloog in Schalkwijk.

Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.