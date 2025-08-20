Marijke Winterwerp: Vrijwilliger bij de Dierenambulance

Door: Redactie

Waar ze de energie vandaan haalt weet Marijke Winterwerp uit Haren (foto links) misschien zelf niet eens. De reden van haar drie vrijwilligersbanen weet ze wél: “Iets betekenen voor de samenleving”, zegt ze.

Marijke kennen we als mede-eigenaar van het Total Tankstation aan de Rijksstraatweg in Haren, waar ze op zaterdag kassadienst draait. Daarnaast kookt zij twee keer per week voor straatgenoten via de Stichting Thuisgekookt, helpt zij één keer per week een alleenstaande moeder via het Maatjes Project van Humanitas (Homestart) en draait ze ook nog eens twee diensten per week op de Dierenambulance.

Waarom?

Waarom doet ze dat allemaal? Marijke: “Na een moeilijke periode in mijn privéleven merkte ik dat ik energie krijg van het werk als vrijwilliger omdat je iets kunt betekenen voor de samenleving.“ Marijke heeft zich aangemeld bij de Dierenambulance en trad binnen een week toe tot de ploeg vrijwilligers. “Wat ik mooi vind is dat wij met onze komst mensen op straat rust geven. Wij zijn de geüniformeerde hulpverlener die de regie overneemt.”

In Haren de Krant die wordt verspreid van 19-27 augustus leest u haar verhaal.