Mariska Sloot: Code rood door stijgende prijzen voor verenigingen, buurthuizen en ondernemers

Door: Redactie

De Stadspartij 100% voor Groningen slaat alarm. Zonder omhaal van woorden roept de fractie het College en andere raadsfracties op om direct in actie komen om verenigingen, buurthuizen en ondernemers ter hulp te schieten. “Als de verenigingen/middenstand/buurthuizen de prijsstijgingen moeten doorberekenen aan hun leden en klanten is de ramp niet te overzien”, zegt de partij in een pamflet.

In haar relaas stelt de Stadspartij 100% voor Groningen dat niet alleen de genoemde verenigingen en buurthuizen ten onder zullen gaan, maar in het verlengde daarvan hun bezoekers en klanten. Kortom: de Groningse samenleving. Door gestegen energieprijzen zegt Sloot dat verenigingen die nu 10.000 euro per jaar kwijt zijn, straks 60.000 euro moeten betalen. Fijntjes merkt zij op dat de OZB-verhoging eerder al een gat in menig begroting had geslagen, vooral in de voormalige gemeente Haren. De hoge prijzen tasten volgens haar de samenleving als geheel aan en daarom moet wat haar betreft de gemeente ingrijpen. Niet morgen, maar nu.

In het pamflet staat: “Uit vragen van ons en andere partijen bleek in juni al dat het college van de gemeente Groningen geen structurele oplossing heeft voor de minima en geen enkele oplossing voor studenten en de mensen met een middeninkomen. We hebben dan ook geen hoge verwachtingen dat ze voor verenigingen, buurthuizen en ondernemers wél met een snelle oplossing zullen komen.”

Wat de Stadspartij 100% voor Groningen betreft kan de gemeente snel budget vrijspelen (250 miljoen) als men het project Nieuwe Poort per direct on hold zet en dat geld inzet om de gevolgen van de inflatie te lijf te gaan. “Dan spelen we per direct, meer dan een kwart miljard euro vrij om de eerste en grootste nood aan te pakken. Want wie is er nu eigenlijk belangrijker?”, aldus de partij.



Wat is Nieuwe Poort?

Dit project zal de opvolger kunnen zijn van Cultuurcentrum Oosterpoort in Groningen. “Het muziekcentrum, dat de voorlopige naam De Nieuwe Poort draagt, verrijst aan een nieuw plein ten zuiden van het centraal station dat momenteel wordt verbouwd. Ook de directe omgeving zal worden heringericht. De Nieuwe Poort wordt een belangrijk onderdeel van het zogeheten Stationskwartier.

Het complex gaat onder meer plaats bieden aan een popzaal met 3.200 staplaatsen, een zaal voor klassieke muziek en kleinere zalen voor onder meer feesten en zakelijke evenementen. Daarnaast moet het een ‘leer- en innovatiecentrum’ worden voor mbo, hbo en de Rijksuniversiteit Groningen. Uiterlijk 2030 moet het nieuwe muziekcentrum zijn deuren openen (bron: Architectenweb.nl).”

Mariska Sloot