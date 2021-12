Mariska Sloot kan het niet laten. Opnieuw kandidaat voor Groninger Gemeenteraad

Nieuws:

Door: Redactie

Ze haakte af als wethouder toen ze vond dat een herindeling met Groningen dichterbij kwam. Ze haakte aan bij de Stadspartij na de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 en nam zitting in de raad van een gemeente die zij wantrouwde. Ze haakte vervolgens in 2020 af uit de gemeenteraad, omdat zij in de stad haar motivatie kwijtraakte. En nu staat zij toch weer op de kieslijst van de Stadspartij, die inmiddels is samengegaan met 100% Groningen en de Sportpartij. Ze gaat voor een zetel in dezelfde gemeenteraad die ze in 2020 verliet.

“Ik ben blij dat ik op deze verkiesbare plek sta. Je weet dat Haren zich jaren verzet heeft tegen het samengaan met de grote stad. Dat lukte destijds niet. De inwoners van Haren hebben zich de laatste tijd minder goed vertegenwoordigd gevoeld, daar wil ik graag wat aan veranderen. Als toekomstig raadslid kan ik straks veel betekenen voor de inwoners van Haren. En natuurlijk voor de rest van de gemeente”, aldus Sloot.

In de gemeenteraad hebben op dit moment drie Harenaars een zetel: Sander Claassen (D66), Hans Sietsma (GL) en Ietje Jacobs-Setz (VVD).