Martin Klinkhamer: handel als tweede natuur

Door: Redactie

Achter Veilinghuis Klinkhamer aan de Vechtstraat in Groningen (met zittingen in Haren) zit ondernemer pur sang Martin Klinkhamer (50). Iedere vrijdag kunnen mensen op afspraak antieke spullen (zoals Chinees porselein, sieraden, kunst, meubels) in Haren inbrengen voor een eerste taxatie. Als de eigenaar het wenst, wordt het als ‘kavel’ op de lijst gezet van de eerstvolgende antiekveiling in Groningen. “Dit werk past bij mij”, zegt Klinkhamer.

Foto: Martin Klinkhamer voor de deur van Rijksstraatweg 239, waar hij vrijdags zitting houdt.

Een duurzame samenleving is niet gediend met weggooien. Wél met hergebruik en het koesteren van antiek. Duurzaamheid is één van Klinkhamer’s drijfveren. De andere is: handel. In zijn veilinghuis komen beide passies helemaal tot zijn recht. In 1995 kwam hij terecht in de handel van grenen meubelen uit Tsjechië en vestigde zich in de binnenstad van Groningen (Zuiderdiep, Folkingestraat).Hij bedacht het concept dat hij vitrines ging verhuren aan antiekhandelaren, die daardoor hun spullen op de A-locatie zonder personeelskosten konden verkopen.

Lampenkappen

Zelf werd Klinkhamer actief in de antiekhandel en zwierf eindeloos over de grote beurzen en markten in Engeland. Nadat hij zijn bedrijf had verkocht (2004) bedacht hij iets ludieks: hij kocht stalen frames van lampenkappen en bekleedde die met tweedehands stoffen in retro-style. “Ik kocht oude gordijnen op en maakte er lampenkappen van.Dat was een foefje, zodat ik er drie in een uur maakte. Ik verkocht veel, heel veel”, zegt hij. Hij besteedde de productie later uit en verkocht ze aan particulieren én handelaren. Altijd op zoek naar iets nieuws zag hij in Engeland een rage ontstaan in ‘windspinners’. Draaiende spiralen met lichteffecten voor in de tuin. Hij kocht ze en verkocht ze in Nederland op braderieën.

En dan: veilingen

De handel liep rond 2011 terug, maar een echte ondernemer bedenkt dan weer iets nieuws. Klinkhamer werd zzp-er en nam verbouwklussen aan. Dat ging zo goed, dat hij in 2014 een coöperatie oprichtte waarin zzp-ers samenwerken aan grotere bouwprojecten. De praktijk was weerbarstiger dan de theorie, dus Klinkhamer heeft de coöperatie weer afgebouwd. Vanaf dat moment ging hij zich toeleggen op veilingen. “Het is altijd mooi als je in een antiek kastje een oud biljet van 25 gulden aantreft. Het kastje bracht 120 euro op, maar het biljet 1200 euro. Dat loont de moeite”, aldus Klinkhamer. Iedere vrijdag kunnen Harenaars antieke spullen laten taxeren voor deelname aan een veiling. De eerstvolgende veiling is 29 januari om 19.00 uur aan de Vechtstraat 45 in Groningen. Informatie: 050-5532122. Zie ook: www.aca-auctions.nl