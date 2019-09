Mega-ontbijt als afscheid van burgemeester Peter den Oudsten

Door: Redactie

Vrijdagochtend vond een mega-ontbijt plaats in het Groninger Forum aan de Grote Markt in Groningen, ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Peter den Oudsten. Driehonderd mensen schoven aan. De burgemeester toonde zich erg blij, dat hij nog net zijn laatste ontmoeting met burgers kon hebben in het nieuwe gebouw, dat hij de nieuwe ‘huiskamer’ van Groningen noemt.

Den Oudsten werd in 2015 burgemeester van de Gemeente Groningen en hij zal de boeken in gaan als de burgervader die de fusie met Haren meemaakte. Hij beloofde begin dit jaar dat Haren niet werd ingelijfd, maar dat Groningen zich zal moeten omvormen tot een minder ‘stadse’ gemeente. Vandaag roemde Den Oudsten het Groningen Forum, dat hij een ‘immens gebouw’ in de binnenstad noemde. Het gebouw draagt nu al een historie van voor- en tegenspoed in zich. Hij memoreerde dat tijdens de bouw de aardbeving van Huizinge tot nieuwe inzichten leidde over bevingsbestendigheid van de stad. Bovenop de kosten van 68 miljoen kwamen ongeveer 76 miljoen aan extra kosten voor het deels herbouwen en versterken van het ontwerp. Die extra kosten werden door de NAM betaald.



Het afscheid van Den Oudsten duurt de hele dag. Later op de ochtend heeft het personeel van de gemeente gelegenheid om afscheid te nemen. Om 15.30 uur is er een bijzondere raadsvergadering, waarin Den Oudsten de ambtsketen van de gemeente afdoet. Tijdens deze vergadering neemt de burgemeester officieel afscheid van de gemeenteraad. Maandag begint Koen Schuiling (VVD) aan zijn nieuwe baan als burgemeester.