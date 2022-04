Melles sluit de deuren op 30 april

Nieuws:

Door: Redactie

Op 30 april sluit interieurwinkel Melles aan de Westersedrift definitief haar deuren.

Deze designwinkel ligt net buiten het centrum, maar werd in de afgelopen decennia een begrip in Haren én omstreken. De laatste jaren werd de zaak geleid door Jan en Ellen Luppes, die ook een winkel in Nieuw Weerdinge hebben. So far so good, maar wegens gezondheidsproblemen willen zij zich vanaf nu richten op één vestiging en de keus viel op Nieuw Weerdinge, waar hun roots liggen. Tot 30 april loopt er een uitverkoop in de winkel.