Merry X-mas en Happy New Year….ja echt!

Door: Redactie

In en rond de Open Kas in De Biotoop Haren werd donderdag in tropische temperaturen een ‘zomer-kerstborrel’ georganiseerd bij het huiswerkcentrum Studiehulp.NU.

Alex Gaaikema, roerganger van dit bedrijf, dat huiswerkondersteuning aanbiedt, wilde afrekenen met de twee coronajaren, die bijeenkomsten rond de feestdagen onmogelijk maakten. Docenten en andere betrokkenen bij Studiehulp.NU waren van de partij, deden spellen en hebben volgens Gaaikema genoten van het ludieke evenement. “Pas om 1.00 uur gingen de laatsten naar huis”, zegt hij met een veelzeggende glimlach.

Zo zie je maar, van een gewone zomerdag kun je een bijzonder kerstfeestje maken.