Merthe Weusthuis vindt Netflix-documentaire ‘oppervlakkig’

Nieuws:

Door: Redactie

In de veelbesproken Netflix-documentaire (RAW Productions) wordt de avond van 21 september 2012 gepresenteerd als een natuurramp, voorzien van spannende muziek en geluidseffecten. Haren leek het dorp dat werd overspoeld door een vernielzuchtige menigte die uit was op chaos. In werkelijkheid concentreerde het geweld zich in het centrum van Haren en duurde het bijna vier uren. Merthe Weusthuis die Project X onbedoeld veroorzaakte door een onhandige post op Facebook heeft ervoor gekozen om voor het eerst haar verhaal te doen uitgerekend in deze Netflix-documentaire. Ze is achteraf niet bijster enthousiast over het resultaat, zegt ze in een interview met de Volkskrant.

Daar wordt haar de vraag gesteld: “Wat vind je van het eindresultaat?” Merthe antwoordt: “Het is oké, maar toch wat oppervlakkig entertainment geworden.

Ik had meer willen zien dan alleen de sensationele feiten. Over de beweegredenen van jongeren bijvoorbeeld, over de rol en de ontwikkeling van sociale media, en de impact van anonimiteit die

je hebt in een mensenmassa én achter een scherm. Ik denk dat veel mensen zich lieten meeslepen in de chaos, zonder de consequenties te overzien. Opgezweept door alle energie, onzichtbaar in de massa.”

Ze kijkt in het interview terug op die avond: “Er ontstond een soort collectief enthousiasme. Behalve in ons dorp, waar de mensen ongerust waren, dacht iedereen: dit is vet. Ik

maak wel onderscheid tussen mensen die uit nieuwsgierigheid naar Haren gingen en mensen die zijn gaan rellen. Voor die laatste groep heb ik minder begrip. Maar als het niet mijn feestje was

geweest, dan was ik zelf ook gaan kijken. Het was een unieke gebeurtenis.”