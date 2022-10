Met de auto naar Gambia: 7500 kilometer voor het goede doel

Door: Redactie

Op 21 oktober om 9.00 uur steekt oud-docent Rina Zwart uit Haren de sleutel in het contact en start zij de auto. Ze gaat samen met haar vriendin Gea Hamer naar de stad Banjul in het West Afrikaanse land Gambia rijden. Ze verwachten op 13 november te arriveren. Dit alles doen ze voor de stichting Scholenplan Gambia.

Rina en haar vriendin rijden vanuit Zwijndrecht in een groep van vier auto’s die deel uitmaakt van een konvooi van twaalf auto’s. Op de grens van Mauritanië ontmoeten ze nog een Nederlands konvooi van 30 auto’s waar ze onder begeleiding van het leger verder rijden. De opzet is simpel: ze rijden naar Gambia en de auto’s worden daar geveild. De opbrengst van de auto’s gaat naar Stichting Scholenplan. Maar wat belangrijker is: de stichting sponsort 45 Gambiaanse studenten op de secondary school en universiteit. De studie wordt betaald en ze krijgen een vergoeding voor reiskosten, zodat zij straks hun samenleving kunnen dienen als b.v arts. verpleegster, vroedvrouw of lerares. En het grappige is: in de maandelijkse vergoeding zitten ook 40 eieren voor hun familie(!). Je zou het ontwikkelingssamenwerking op kleine schaal kunnen noemen.



