Met de rolstoelfiets naar Spanje: “We hebben het gehaald, maar vraag niet hoe”

Door: Redactie

Maria Romp en Freerk de Boer vertrokken 23 mei per rolstoelfiets naar Santiago de Compostella (Spanje). Ze noemden zichzelf Krikkie en Krakkie. Hij is zeer beperkt door verschillende ziektes en zij wilde hem helpen om een daad te stellen: ‘Ondanks beperking is er nog veel mogelijk’. Het werd een helse tocht van ruim 2000 kilometer.

Hij werd tijdens zware trajecten in zijn rolstoel van links naar rechts geslingerd en zij had soms de kracht niet meer om een steile heuvel te beklimmen. Op 24 juli rond de middag arriveerden ze uitgeput op het beroemde ‘Praça do Obradoiro’ met de kathedraal. Maar er was geen tijd voor poëtische gedachten of vreugde. Freerk: “Er was toevallig net een lawaaidemonstratie gaande, het was een vreselijk kabaal. En het was nog steeds bloedheet, 39 graden.” Maria: “We zijn direct op zoek gegaan naar de afhaalpost van de oorkonde, haha. Weg hier.”

Tot Spanje prima

Het was natuurlijk een ongelofelijke prestatie van dit duo, maar de tocht is hen (en hun begeleiders) erg zwaar gevallen. Te zwaar? Maria: “Tot aan de Spaanse grens was het goed te doen. We hadden wel wat problemen met de trapondersteuning, die ermee stopte als het te steil werd (dan moesten we duwen), maar verder verliep alles volgens plan.” Freerk: “In Parijs was het heel druk en ik dacht: hoe komen we hier weer zo snel mogelijk uit, haha. Maar we moesten natuurlijk naar de Eiffeltoren.” Maria: “Bij het Louvre hebben we een leuk gesprek gehad met een geïnteresseerde broodjesverkoper. En verder tijdens de reis veel bijzondere mensen ontmoet. Soms applaus van mensen langs de weg.”

De problemen begonnen in het noorden van Spanje. Verzengende hitte (39 graden), waardoor ze besloten om alleen nog te fietsen van 5.00-10.00 uur. Ze kregen vier keer een lekke band en moesten met de auto naar fietsenmakers worden gebracht.

Lees meer over hun avontuur in Haren de Krant, die vanaf 20 september wordt verspreid. Of haal de krant bij TinQ, Kerklaan 37, Haren of Total Rijksstraatweg 227, Haren.

23 september ook online.