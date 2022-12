Mevrouw Hendriks uit Haren zwaaide haar reusachtige spar uit…

Door: Redactie

Het was maandag een hele toestand aan de Slauerhofflaan in de wijk Molenbuurt te Haren. Een reusachtige Nordmanspar van 22 meter hoog in de tuin van mevrouw Hendriks uit Haren werd omgezaagd.

Op RTV Noord vertelde een goede bekende van haar, dat het een emotioneel momentje voor haar was, omdat ze de boom vele jaren geleden met haar men heeft geplant. De boom was inmiddels zo groot geworden, dat hij niet langer veilig kon blijven staan. Daarom reageerde zij op een oproep van de gemeente, die een kerstboom zocht voor de Grote Markt. Mevrouw Hendriks vindt het een mooie gedachte, dat de boom nu voor het Stadhuis staat. In haar eigen tuin laat ze binnenkort een kleinere boom planten om de leegte te vullen. Hieronder het beeldverslag van kappen, transport en oprichten. Met dank aan Jan Hoogesteger en RTV Noord.