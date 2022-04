Middeleeuws festival 14 mei (800 jaar Dorpskerk)

Nieuws:

Op zaterdag 14 mei zal tussen 12.00 en 17.00 uur in en rond de Dorpskerk een Middeleeuws festival losbarsten. Grote én kleine mensen kunnen zich in de Middeleeuwen wanen als ze ronddwalen over het terrein rondom de kerk. Waar een Middeleeuws kampement wordt ingericht; waar je een foto in Middeleeuwse kledij kunt laten maken bij de ‘schandpaal’; waar kinderspelen en boogschieters zijn op het schoolplein achter de kerk en waar je kunt leren zwaardvechten.

Een lokale toneelgroep verzorgt een wagenspel, in de kerk is een korte lezing over de geschiedenis van de kerk, er is muziek, je kunt schilderen of zien hoe er wordt gekalligrafeerd; in de bibliotheek is een expositie ingericht met (kinder-) boeken die in de Middeleeuwen spelen en kun je luisteren naar een verhalenverteller… zo maar een greep uit de vele activiteiten van die middag. Omdat we als kerk graag gastvrij zijn delen we in Middeleeuwse sfeer soep en brood uit, terwijl door de scoutinggroep een broodje gebakken wordt boven een kampvuur. En bij dat alles kun je zo maar verrast worden door een vuurspuwende nar die de mensen amuseert.

U kunt het vast in uw agenda zetten. Op 8 mei zullen we dit bericht opnieuw plaatsen.