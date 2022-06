Mijmeren mag….Pur Fina

Door: Redactie

Een attente lezer wees onze redactie op deze foto: Pur Fina. Het is nu bekend als het Total tankstation aan de Rijksstraatweg 227 in Haren.

De foto moet uit de jaren 50 stammen, het nieuwe tankstation was ontworpen door architect Kris Bulder. Fina heette nog Pur Fina. De onderste foto is nog ouder, want je ziet nog de tramrails liggen, die tot ongeveer 1939 Haren met De Punt verbond*.

*Over de tramlijn Haren De Punt



Het lijnennet van de GTG werd in 1921 gecompleteerd met de buitenlijn, lijn 5, die het Hoofdstation via de Verlengde Heereweg ging verbinden met Haren, Glimmen en station De Punt. Dit station was gelegen in het Groningse Glimmen en niet in het 3 kilometer verderop gelegen dorp in Drenthe met die naam. Deze lijn werd in fasen geopend tussen 20 april en 1 oktober 1921. Al na een paar maanden verviel het noordelijkste lijngedeelte van lijn 5 alweer en werd het eindpunt de Emmastraat. Het net had nu een lengte van 18 kilometer.

Zes jaar later, in 1927, werd tramlijn 2 vervangen door de eerste trolleybus van Nederland, die reed van de Grote Markt naar de Kraneweg. Deze werd toen nog niet zo genoemd maar was ‘een tram zonder rails’. Het oostelijke deel van lijn 2 naar de Oostersingel werd opgeheven. In 1928 werd ook de route van tramlijn 4 opgenomen in trolleybuslijn 2, die dus ging doorrijden naar de Meeuwerderweg. De proef beviel blijkbaar goed, want deze eerste trolleybuslijn bleef bestaan tot 1965. In 1949 werden ook de tramlijnen 1 en 3 door trolleybussen vervangen.

Buitenlijn 5 werd opgeheven omdat het steeds drukker wordende verkeer op de Rijksstraatweg een probleem ging vormen. De tram reed hier enkelsporig aan de kant van de weg, met enkele wisselplaatsen. Rijkswaterstaat wilde van de tram af en zo kwam op 1 augustus 1939 een einde aan de tram naar Haren. Het nog maar 18 jaar oude trammaterieel werd, op twee motorwagens na, gesloopt. Het vervoer naar Haren werd overgenomen door het busbedrijf GDS, een dochteronderneming van de EDS.

Bron: Wikipedia