Mikkelhorst op verkeerde been door berichtgeving Dagblad: financiën blijven penibel

Door: Redactie

In een commissievergadering van de Gemeente Groningen tekende een verslaggever van het Dagblad van het Noorden op, dat Zorgboerderij Mikkelhorst in Haren uit de financiële zorgen zou zijn. “Dat blijkt veel te voorbarig”, zegt manager van De Mikkelhorst Geert Naber desgevraagd. Op de foto een deel van het bestuur, dat dit voorjaar aan de bel trok.

“Heel vervelend, want door zo’n bericht denken mensen misschien, dat onze financiële zorgen voorbij zijn”, zegt hij. Het komt hem slecht uit, omdat er nu juist campagnes zijn opgezet om geld binnen te halen om het voortbestaan van de zorgboerderij veilig te stellen. Zo heeft ambassadeur Bert Visscher zich geleend voor deze campagne en zijn er acties op touw gezet om de Stichting Vrienden van de Mikkelhorst aan geld te helpen. Lezers van de krant zouden kunnen denken dat hun hulp niet meer nodig is. Hoe zit het dan?

Financiële situatie

Eerder dit jaar stond in Haren de Krant een uitgebreid artikel waarin werd uitgelegd hoe nieuw WMO-beleid van Groningen slecht uitpakte voor De Mikkelhorst. Simpel gezegd: Mikkelhorst stond sinds de fusie Haren-Groningen niet meer op de shortlist van dagbestedingsplaatsen. Bovendien waren de tarieven die Mikkelhorst ontving met 25% verlaagd. Hierdoor kwam de begroting plotseling flink onder spanning te staan. Het gevolg dat door manager Geert Naber werd gevreesd zou zijn: het einde van De Mikkelhorst. Als er geen actie zou worden ondernomen zou het gat in de begroting oplopen tot zo’n 90.000,-.

In actie

Om het tij te keren werden de genoemde campagnes op touw gezet. Daarnaast werd er bezuinigd en werden contracten met medewerkers niet verlengd. Desondanks kon niet worden voorkomen, dat er een gat van eenmalig 45.000 euro bleef, dat op korte termijn niet kon worden gedicht. Bovendien vraagt het onderhoudsgevoelige gebouw, buiten de exploitatie om, nog zo’n 50.000 per jaar. Geert Naber: “We hebben de gemeente daarom inderdaad gevraagd om steun en daarbij hebben we een uitgebreide kostenspecificatie aangeleverd. Gelukkig bleek men bereid daar serieus naar te kijken. Wat nu in de commissievergadering is gezegd was nog geen feit, maar een voornemen. Wij hebben dus nog geen bericht dat het gat door de gemeente wordt gedicht!”

Straks alleen nog toegang voor Vrienden

De nieuw opgerichte Vriendenstichting kent inmiddels meer dan 300 vrienden. “We willen heel graag naar de duizend dit jaar”, aldus Naber. Met het geld kan het onderhoud van het pand structureel worden aangepakt. De Zorgboerderij gaat overigens ook een andere koers varen als het gaat om de publieks functie. “Onze faciliteiten worden in de loop van 2020 waarschijnlijk alleen nog opengesteld voor onze Vrienden” aldus Naber. “De tijd is voorbij dat complete groepen hier gaan picknicken met een kleedje en eigen voedingsmiddelen zonder dat er iets tegenover staat. Een extra reden dus om nu al Vriend te worden. Want we willen een gastvrije locatie blijven die toegevoegde waarde biedt voor de regio.”