Mogelijk schietincident in Haren

Door: Redactie

Zaterdagavond rond 23.50 uur zou er zijn geschoten vanuit een donkerkleurige auto op de Kerklaan te Haren.

Dat zou gebeurd zijn nabij de plaats waar het fietspad de Esserweg kruist. De politie heeft sporenonderzoek gedaan om te achterhalen of er daadwerkelijk is geschoten. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend.

De politie vraagt getuigen die iets verdachts hebben gezien of relevante camerabeelden hebben zich te melden op 0900-8844.