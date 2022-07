Mohammed wil van de Palm een succes maken

Door: Redactie

Het afhaalrestaurant op de hoek van Oude Middelhorst en Middelhorsterweg heeft (weer) een nieuwe eigenaar. De naam ‘Elba’ is vorige maand vervangen door ‘De Palm.’

Mohammed Eid (57) gaat zijn schouders eronder zetten en wil proberen te bereiken wat zijn voorganger niet lukte: loop in de zaak. Eid heeft al tientallen jaren horeca-ervaring van zuid naar noord: Hoensbroek, Zwolle, Paterswolde, Groningen. Hij maakte de opkomende rage mee van Döner Kebab (ook bekend als shoarma). Hij hoorde van een vriend dat de uitbater van Elba een overnamekandidaat zocht en hapte toe. “Ik heb de kaart inmiddels aangepast”, zegt hij. De Palm biedt pasta’s, lasagnes, salades, steaks en natuurlijk pizza’s. Alles kan worden bezorgd of afgehaald. “En de volgende stap is een flinke verbouwing”,zegt Eid. “Want zoals het nu is, is het niet goed genoeg.” Mohammed Eid woont in Leek. Hij is geboren in Egypte en studeerde in dat land voor boekhouder. Tijdens een wereldreis ruim dertig jaar geleden ontmoette hij zijn Nederlandse vrouw, waarmee hij een gezin met zes kinderen stichtte. “Maar niemand van hen wil in de horeca werken”, lacht hij. De naam De Palm gebruikt hij al zijn hele loopbaan. Het is een verwijzing naar zijn jonge jaren in Egypte, waar hij vaak zat te studeren in de schaduw van palmbomen. Wie op Google zoekt naar De Palm Haren komt uit bij www.thuisbezorgd,nl en kan daar bestellen.