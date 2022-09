Mooie beestjes in De Holten. Wat ziet u in uw omgeving?

Door: Redactie

De Holten in het centrum van Haren is kennelijk aantrekkelijk voor de wolfspin en de kolibrievlinder. Lianne Hoogesteger heeft beide gasten binnen enkele dagen waargenomen en op de foto gezet. Met gemengde gevoelens.

Welke bijzondere dieren of planten treft u aan als u in Haren bent? Het lijkt ons leuk om hierover af en toe iets te publiceren op deze website. Stuur uw foto met tekst aan: redactie@harendekrant.nl

Te gast

De wolfspin is rond 4 centimeter groot en heeft een agressief karakter. In het AD zegt spinnenkenner Jinze Noordijk: “De meeste spinnen lopen van je weg als je er bijvoorbeeld met je hand naartoe gaat. De wolfspin daarentegen gaat in de aanval, is agressiever”. Dat verklaart de opmars van de invasieve exoot. Volgens de expert is de beet van de spin te vergelijken met een wespensteek. “Niet erg gevaarlijk, maar sommige mensen krijgen een allergische reactie.” Lianne Hoogesteger trof enkele Wolfspinnen aan op haar schutting en afvalcontainer.

Dan is er nog een leuk beestje bij haar neergestreken: de kolibrievlinder (foto). Waar deze zijn naam aan dankt is duidelijk. Heel uniek is de waarneming niet, want het diertje komt voor tussen Noord-Afrika en China en is ook niet bedreigd. Maar mooi is ie wel.

foto: Wolfspin op schutting (eigen foto van de bewoner)

foto: Kolibrievlinder (eigen foto van de bewoner)