Mooie vacature in Haren (oktober 2019)

Functieomschrijving

Buitendienst medewerker Homan slapen

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een leuk enthousiast bedrijf?

Zoek je een baan met veel vrijheid en verantwoordelijkheid? Lees dan snel verder.

Door het plaatsen van de bedden bij de klanten thuis en het verlenen van service ben jij de schakel tussen de winkel en onze klanten.

Het plaatsen en leveren van goederen in het hoge segment gebeurt op een rustig vakkundige manier. Met regelmaat is creatief en vakkundige maatwerk nodig om voor een optimaal resultaat.

Wij bieden jou de kans dit leuke vak te leren in de praktijk, heb jij al ervaring op technisch vlak. Dan is dat uiteraard mooi meegenomen!

Hoe ziet een dag eruit?

Samen en alleen bezorg en monteer je de bedden bij onze klanten thuis. Door jezelf vriendelijk, behulpzaam en positief op te stellen, zorg je voor enthousiaste klanten.

Met jouw technisch inzicht en vakmanschap zorg je ervoor dat alle goederen vakkundig worden gemonteerd en geplaatst. Natuurlijk laat je alles na tevredenheid van de klant achter.

De dag begint in Haren rond 08:15 – 08:30. Afhankelijk van de planning die dag ben jij onderweg voor onze winkel in Assen, Haren en Zwolle. Onze planning gaat ervan uit dat rond 17:00 uur alles opgeruimd en klaar staat voor de volgende dag. Werkdagen in overleg van dinsdag tot en met zaterdag.

Wij zoeken jou omdat:

Je flexibel bent

Je het leuk vindt om te monteren bij klanten thuis en in onze winkels

Je klantvriendelijk en collegiaal bent, ons gezamenlijke doel is een tevreden klant!

Je graag fysiek bezig bent

Je er verzorgd en representatief uit ziet

Je eventueel wilt doorgroeien naar de verkoop

Je een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt

Je in het bezit van een rijbewijs B bent

Wij bieden jou:

Goede arbeidsvoorwaarden.

Een baan met gevarieerde werkzaamheden.

Hoge eigenverantwoordelijkheid

Trainingen bij leveranciers in binnen en buitenland

Bezoek vakbeurzen met hele team

Mogelijkheid tot vast dienstverband

Onderdeel worden van ons team? Wij zien jouw motivatie, het liefst met foto tegemoet via Rubert@homanslapen.nl