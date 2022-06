Multicultureel en culinair, Yvonne Swiers is weer begonnen met haar diners

Door: Redactie

Sinds 2013 organiseert Yvonne Swiers (63) in Haren gezamenlijke maaltijden, waar tientallen mensen van alle culturen koken en aanschuiven. “Hiermee laten we zien dat mensen uit alle delen van de wereld in harmonie kunnen samenzijn”, zegt ze. Na de verplichte Coronapauze is zij op 10 juni weer begonnen in de Mellenshorst. De naam van het evenement is veelzeggend: ‘Koken en Kletsen’.

Culinair feest

Het initiatief kwam voort uit haar vrijwilligerswerk voor de Stichting Torion in Haren. “Ik ging bij Torion helpen met vluchtelingenwerk”, zegt ze. “Koken is mijn hobby, en zo kwam er toen al een kleinschalige kookactiviteit, Koken & Kletsen, tot stand, waar vluchtelingen aan meededen. Ik heb dat in 2015 helemaal overgenomen en als particulier project voortgezet in De Mikkelhorst onder de naam Koken & Kletsen Multicultureel.” Yvonne Swiers breidde het evenement uit, regelde soms livemuziek en voorzag in een behoefte, want er kwamen meer dan vijftig mensen op de multiculturele maaltijden af.

Vriendschappen

Het lukte Yvonne om hier vrijwilligers bij te betrekken. Het evenement groeide uit tot een culinair feestje, waarin mensen uit alle culturen elkaar leerden kennen. De Ontmoetingskerk Haren sponsort haar evenementen met donaties. Yvonne: ”Elke maand proberen we een maaltijd samen te stellen van een andere nationaliteit, zoals gerechten uit Iran, Guinee, Sierra Leone, Syrië en Birma. Onze nieuwkomers in Haren worden hiervoor samen met autochtone Nederlanders uitgenodigd. Waar mogelijk worden bij de tafelschikking alle nationaliteit door elkaar gehusseld: integratie in de zuiverste vorm. Steekwoorden, gezelligheid, lekker eten, vriendschappen.”

Nieuw begin

Deze maand heeft de Harense na de Coronapauze een nieuw begin gemaakt. Niet meer maandelijks, omdat dit voor haar te belastend is. Yvonne kampt namelijk met enige gezondheidsproblemen. “Maar doordat ik al een groot netwerk heb, kon ik het allemaal vanuit mijn stoel weer opstarten, met de iPad op schoot, haha”, zegt ze. Op 10 juni vond de eerste maaltijd weer plaats (80 gasten) en deze was extra feestelijk (met o.a. djembémuziek). Meer info? Mail: kokenenkletsenmulticultureel@outlook.com