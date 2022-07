Muziek in Onnen op 24 september, reserveren kan nu al

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 24 september 2022, vindt de zevende editie plaats van Concert in Drie Deelen.

U bent welkom bij drie bijzondere optredens in drie verschillende boerderijen in Onnen

Programma:

18.45u Koffie mét in de grote zaal van Dorpshuis ‘de Tiehof’

20.00u start het eerste optreden in de eerste boerderij.

Ieder uur wordt u in drie groepen begeleid naar de volgende boerderijen voor de volgende optredens.

Prijs €27,50 inclusief drankjes en hapjes

Bestellen via: concertindriedeelen@gmail.com.

Vermeld uw naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer, u ontvangt dan een betaalverzoek via de mail of WhatsApp

Na uw betaling is de reservering definitief.

Na de concerten bent u van harte uitgenodigd om de avond af te sluiten met de medegasten en muzikanten in ‘Dorpshuis de Tiehof’, waar u ook uw evaluatieformulier kunt invullen/inleveren.

Voor vragen kunt u mailen. Namens de organisatie Saskia ter Brugge, Carlien Westerdiep en Ellen van Ruitenburg bent u van harte welkom