Muziektheater Thalia uit Haren zoekt een choreograaf

Door: Redactie

Het muziektheater Thalia is iets waar Haren trots op kan zijn. Iedere twee jaar brengt men een muzikale theaterproductie op de planken die grenst aan het professionele niveau. Met het oog op de productie All Shook Up (rock ’n roll) zoekt Thalia een choreograaf.

Vacature

-Je choreografeert en begeleidt de dansrepetities van een gemotiveerde dansgroep en het ensemble in nauwe samenwerking met de regisseur en muzikaal leider.

-Repetities dansgroep iedere maandag 19.15-20.00 uur. Repetities met ensemble: 20.00-22.15 uur. Locatie: ’t Clockhuys, Haren

De voorstellingen zijn 10 en 16 april 2026 in De Biotoop.

Thalia zoekt iemand die:

-Creatief, energiek en enthousiast is

-Die goed kan samenwerken in artistiek team

-Affiniteit heeft met beginnende en ervaren dansers

(Ervaring met choreografie musical of dansgroepen is een pré)

Wat biedt Thalia:

-Fijne groep

-Ruimte voor je eigen creatieve inbreng

-Leuke vergoeding (voor zover mogelijk voor een amateurgezelschap)

Interesse?

Mail thaliaharen@gmail.com of kijk op www.thaliaharen.nl