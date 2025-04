Na 35 jaar: Hoe komt dat schilderij nou in de etalage van Grijs?

Door: Redactie

Dorpsgenoot Karel Niemeijer, oud-ondernemer, zag onlangs een schilderij van het oude gemeentehuis in de etalage van Grijs, hoek Meerweg. Hij keek nog eens goed en herkende in dit schilderij.

Hij zag dat het hier ging om een schilderij van oud-Ploeg lid Arie Zuidersma uit Zuidlaren. De Ploeg, opgericht in 1918, is een beroemde kunstenaarskring in het Noorden met een heel herkenbare stijl. Zuidersma onderhield in 1990 contacten met de Harense schilderes Aukje Niemeijer en haar man Karel. Zo kon het gebeuren dat het schilderij door hen werd aangekocht en geschonken aan de Gemeente Haren ter gelegenheid van de heropening van hun verbouwde Drukkerij Niemeijer aan de Kerkstraat 21 (waar nu De Octaaf staat). Burgemeester Klaas Weide ontving het schilderij toen hij de vernieuwde drukkerij officieel opende.

Wie het tafereel goed bekijkt ziet dat het hier gaat om het bezoek van Koningin Beatrix aan Haren tijdens Koninginnedag 1990. Dit was de balkonscène. Natuurlijk kreeg het schilderij van Arie Zuidersma een plek in het gemeentehuis, dat van 1976 tot 2010 op het Raadhuisplein heeft gestaan. Oudere Harenaars zullen het herkennen. Echter na de sloop van het gemeentehuis raakte het werk uit beeld, totdat centrummanager Daphne de Haan het onlangs tijdens een overleg in het ‘nieuwe gemeentehuis’ ergens achteloos op de grond zag staan. Ze zegt: “Ik vond het enerzijds zonde dat het daar zomaar ergens op de grond stond, maar ook dat niemand het nu kon zien. Daarom heb ik namens de Oranjevereniging Haren gevraagd of we het mochten meenemen. Dat mocht.”

De Haan heeft er vervolgens voor gezorgd dat het werk in de etalage van één van de leden van Ondernemend Haren tijdelijk wordt geëxposeerd. Daarna gaat het weer terug naar de collectie van de gemeente. Karel Niemeijer vond het een leuke verrassing ‘zijn cadeau aan de gemeente’ na 35 jaar weer terug te vinden.

Het schilderij werd aangeboden aan burgemeester Klaas Weide (links) (najaar 1990)

En daar is het ineens terug in het dorp (2025)