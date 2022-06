Na 58 jaar terug naar De Kooikamp; waar is het geld gebleven?

Door: Redactie

Samen met Haren de Krant keerde Klaas Dijkhuis (74) deze maand voor het eerst na 58 jaar terug naar De Kooikamp, een villa vol herinneringen aan de Rijksstraatweg in Glimmen. Kooikamp was tussen 1946 en 1969 een ‘tehuis voor problematische jongens’ van Stichting De Opbouw.

“Kijk, daar was onze slaapzaal”, zegt Dijkhuis, struinend door de achtertuin van de statige villa. “En in dat houten huis woonde de directeur met zijn gezin. En achter die bomen waren onze moestuin en ons voetbalveldje. Ja, we hadden alle ruimte, het was ondanks de moeilijkheden een mooie tijd, hoor.”

In de krant die tussen 21-29 juni wordt verspreid, staat het verhaal over dit ’tehuis voor jongens’ waar Dijkhuis verbleef. Daarin staan ook herinneringen van Betty Frey, die begin jaren 60 begeleidster was in De Kooikamp.



“Waar is mijn geld?”

Opmerkelijk aspect van dit verhaal is dat Dijkhuis zich hardop afvraagt waar het geld is gebleven, dat hij contant wekelijks moest afdragen aan de directeur. Hij was leerling schilder en kreeg iedere week een loonzakje met 80 gulden mee naar huis. Daarvan moest hij steevast 70 gulden inleveren aan de directeur. Die vertelde dat dit geld op ‘spaar’ gezet zou worden. Dit ging twee jaar door en volgens Dijkhuis gebeurde het met minstens tien andere jongens. Opgeteld leverde hij 3600 guldens per jaar in (1700 euro). Bij tien jongens zou het totaal dus gaan om 36.000 gulden per jaar (17.000 euro). “Van dat geld hebben we nooit iets teruggezien”, zegt Dijkhuis. “Toen ik onlangs informeerde bij Stichting de Opbouw in Utrecht, waar De Kooikamp bij hoorde, werd ik afgeserveerd.”

Dijkhuis heeft inmiddels ontdekt dat ook in andere tehuizen in die jaren geld werd afgenomen van pupillen. Enige tijd geleden hebben ex-pupillen van een tehuis in Zuid-Holland hun geld opgeëist en zijn door de overheid gecompenseerd. Die weg wil Klaas Dijkhuis ook bewandelen. Uit principe. Hij heeft inmiddels een website geopend: www.huizekooikamp.nl.



