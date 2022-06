Niet zwemmen in Paterswoldsemeer (melding 17 juni 2022): Blauwalg!

Door: Redactie

Rijkswaterstaat ontraadt met klem het zwemmen in het Paterswoldsemeer sinds woensdag 15 juni. In het water is Blauwalg geconstateerd.

Een verontruste zeiler belde de redactie om erop te wijzen dat het erger lijkt dan voorgaande jaren, zelfs nu er nog geen warme dagen zijn geweest deze weken. Rijkswaterstaat noemt De Lijte (Meerweg) als plek voor het negatief zwemadvies, maar de goed verstaander snapt dat dit advies het gehele meer geldt.

Kijk voor de actuele stand van zaken op www.zwemwater.nl