Nieuw in Haren: Talentenjacht Harfest voorjaar 2023

Door: Redactie

In het voorjaar van 2023 wordt de eerste editie van HarFest gehouden, een muzikale talentenjacht voor jongeren uit Haren en omstreken. Muzikanten tussen de 15 en 25 jaar kunnen zich tot 23 februari opgeven voor dit evenement. Na een korte voorselectie zullen er voorrondes gehouden worden met de grote finale op 9 juni in het centrum van Haren. HarFest is een initiatief van de Culturele Raad Haren en Ondernemend Haren (Ervaar Haren).

Muzikale talentenjacht

Individuele acts, bands, of duo’s, singer-songwriters, hiphop, klassiek, americana, hardrock of thrash metal, iedereen en alle stijlen zijn welkom!

HarFest wil zo veel mogelijk talent een podium bieden en moedigt jongeren aan om zich op te geven. Uit de aanmeldingen wordt een selectie van acts gemaakt die tijdens de voorrondes mogen optreden voor een vakjury. De voorrondes vinden plaats in dorpshuizen rond Haren waar publiek kan meegenieten van de acts. De beste acts gaan door naar de finale op 9 juni in de dorpskern van Haren waar de winnaar (s) een mooie prijs staat te wachten.

Aanmelden

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar uit Haren en omstreken kunnen zich opgeven voor de muzikale talentenjacht tót 23 februari 2023. Aanmelden kan via het aanmeldformulier (https://forms.gle/KRZRZid74x4Kwvpj6). Op de hoogte blijven? Vind HarFest op Instagram en Facebook via @HarFestHaren.