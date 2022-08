Nieuwe bedrijfsleider Kluswijs: “Hé, een bekend gezicht”

Door: Redactie

De nieuwe bedrijfsleider van Kluswijs is Harenaar Marcel Posthumus (59). Veel mensen kennen hem nog van Blokker Haren, waar hij veertien jaar heeft gewerkt. “Dagelijks hoor ik klanten van Kluswijs zeggen: hé, een bekend gezicht.”

Half uur

Posthumus zat ooit op de Detailhandelsschool in De Wijert en Arnold Venema, eigenaar van Kluswijs, was zijn klasgenoot. Ze kennen elkaar dus van de schoolbanken en dit speelde beslist een rol bij Posthumus’ overstap van Blokker naar Kluswijs. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en las dat Arnold een bedrijfsleider zocht. Ik heb hem gebeld en zei; ‘Volgens mij kun je mij gebruiken’. We hebben direct een half uur zitten praten over retail en natuurlijk over Kluswijs. Ik ken de winkel, ik was er al klant.”

Een interview met Marcel Posthumus leest u in Haren de Krant, die wordt verspreid tussen 23 en 31 augustus.